Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu

    Süper ?Lig'de 2018-19 sezonunun sezonu olması Fenerbahçelileri hem sevindirdi hem de tedirgin etti...

    Bundan önce 2014- 15 sezonu olarak açıklanmış, 3'üncü olmuştu. 2016-17 Sezonu oldu, sezonu ancak 4'üncü tamamlayabildi. Geçen sezon sezonuydu, küme düştü.
    1. 6.7.2018
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