Daha Fenerbahçe'ye imza atmadan önce taktik anlayışı tartışılmaya başlanan hatta zaman zaman takımı defansif oynatıp eleştirileceği konuşulan Philip Cocu için ülkesinden açıklama geldi. Eindhoven Dagblad gazetesi yazarı Rik Elfrink, vatandaşının taktik anlayışını FOTOMAÇ'a anlattı. Tecrübeli hocanın, sürprize açık bir isim olduğunun altını çizen Rik Elfrink, "Fenerbahçe önümüzdeki sezonun genelinde 4-3-3 üzerinden oynayacaktır. Kanatta oynatacağı ismi ikinci bir forvet olarak düşünecek. Bekler hücumda daha fazla seçenek yaratmak için ileriye doğru zorlayacaklar" görüşünü savundu.



5-4-1'İ BİLE DENEYEBİLİR

"Gol ihtiyacı olduğu zamanlarda 4-4-2'nin elmas şeklini kullanacak. Geniş alanı kontrol etmek isteyecek. Öndeki iki forvetle rakip takımın orta sahada top yapmasını engelleyecek. Savunma hücumdan başlayacak" diyen Elfrink, Cocu'nun derbiler gibi zorlu karşılaşmalarda deneyebileceği sistemi ise şöyle değerlendirdi: "Zorlu bir rakip olduğunda ise 4-5-1'e dönecektir. Hatta 5-4-1'i bile deneyecektir. Bu iki sistemde de amaç rakibin forvetini orta sahaya sürmek olacak. Kontradan gol atmayı dener."

'RAKİPLERİ UYUTUR'

Cocu'nun geldiği PSV'nin muhabirliğini yapan Elfrink, tecrübeli çalıştırıcıyı uzun süre takip ettiği için oyun anlayışını yakından bildiğini dile getirdi. Rik ayrıca "Cocu'nun ne yapacağı belli olmaz. Bazen rakibi uyutur hiç ummadık anlarda takımına kontradan gol attırabilir" ifadesini kullandı.



OYUNCULARI TANIYOR

Philip Cocu, geçtiğimiz günlerde FB TV'ye yaptığı açıklamada kafasındaki sistemi belirlemek için önce oyuncuları tanıması gerektiğini söylemişti. Sarı- lacivertli çalıştırıcı, "Antrenmanlar başladı. Takımı tanıyıp ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Diğer rakipleri tanımak için de çalışıyoruz" demişti.