Jack Wilshere Arsenal'e veda etti – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Arsenal'e veda etti

    <a href="/index/jack-wilshere?id=0d8a3ea8-ee1a-4ae3-8eb7-6a1c370f6365" class="" rel="tag">Jack Wilshere</a> Arsenal'e veda etti

    ’nin transferdeki en önemli hedeflerinden biri olan , Arsenal’e resmen veda etti. , resmi açıklama yaparak Arsenal’e veda ettiğini duyurdu.

    Dün itibariyle sözleşmesi boşa çıkan ve Arsenal ile yeni sözleşme imzalamayan Wilshere, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    İngiliz orta saha oyuncusu, Arsenal'de geçirdiği dönemlerin fotoğrafını ve anılarını paylaşarak, "17 sene sonra Arsenal futbolcusu olmadığım ilk gün.. İnişler ve çıkışlar yaşandı ama Arsenal'in parçası olduğum her saniyeden keyif aldım" ifadelerini kullandı.

    'ın haberinde de 26 yaşındaki yıldız için en güçlü transfer ihtimalinin olduğu kaydedildi. Ancak Wilshere ile Premier Lig'den Fulham, , West Ham, Everton ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği belirtildi.

    1. 2.7.2018 20:59
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