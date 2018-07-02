Jack Wilshere Arsenal'e veda etti
Fenerbahçe’nin transferdeki en önemli hedeflerinden biri olan Jack Wilshere, Arsenal’e resmen veda etti. Jack Wilshere, resmi açıklama yaparak Arsenal’e veda ettiğini duyurdu.
Dün itibariyle sözleşmesi boşa çıkan ve Arsenal ile yeni sözleşme imzalamayan Wilshere, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İngiliz orta saha oyuncusu, Arsenal'de geçirdiği dönemlerin fotoğrafını ve anılarını paylaşarak, "17 sene sonra Arsenal futbolcusu olmadığım ilk gün.. İnişler ve çıkışlar yaşandı ama Arsenal'in parçası olduğum her saniyeden keyif aldım" ifadelerini kullandı.
The Sun'ın haberinde de 26 yaşındaki yıldız için en güçlü transfer ihtimalinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Ancak Wilshere ile Premier Lig'den Fulham, Crystal Palace, West Ham, Everton ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği belirtildi.
- 2.7.2018 20:59
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Jack Wilshere Arsenal'e veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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