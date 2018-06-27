Fenerbahçe'den, Daniel Sturridge'ın menajerine flaş cevap – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den, 'ın menajerine flaş cevap

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den, <a href="/index/daniel-sturridge?id=bf98b773-0bab-4afb-9ad4-51ee6bbc0682" class="" rel="tag">Daniel Sturridge</a>'ın menajerine flaş cevap

    ekiplerinden 'un İngiliz oyuncusu 'ın menajeri 'ye yıldız oyuncuyu önerdi.

    için dört koldan arayışını sürdürürken, menajerler de sarı-lacivertli takımın kapısını aşındırıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde 'un satmak istediği 'nin iki menajerinin şu ana kadar ve Sevilla ile temas kurduğunu ancak yüksek fiyat nedeniyle iki kulübün de transfere soğuk baktığını yazdı. , geçen sezon sık sık sakatlık yaşayan ve ocak ayında kiralandığı 'da sadece 6 maça çıkan İngiliz forvete sıcak baktı ancak 17 milyon Euro olan bonservisinin yanı sıra yıllık 4 milyon Euro civarında maaşı olduğunu öğrenince, görüşme derinleşmeden sonlandırıldı.
    1. 27.6.2018 08:11
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