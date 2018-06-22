"Arayanlar dolandırıcı" – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    "Arayanlar dolandırıcı"

    "Arayanlar dolandırıcı"
    F.Bahçe yönetimi, dolandırıcılara karşı taraftarı bir kez daha uyardı. Açıklamada "Taraftarlarımıza forma satışı, dergi aboneliği, üyeliği gibi hizmetlerin satışının yapılmaya çalışıldığı ihbarları alıyoruz. Kulübümüzün bu yolla bir satış veya üyelik operasyonu yoktur" denildi.

    1. 22.6.2018
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