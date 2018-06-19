Fenerbahçe taraftarları, dün satışa çıkarılan kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertli kulüpten "Omuz omuza yürüyeceğiz" başlığıyla yapılan açıklamada, geride kalan sezon satışa çıktığı ilk gün kombine kartlardan 49'unun yenilendiği belirtildi. Bu sezon ise ilk günkü sayının bin 600'ü geçtiği kaydedildi.



Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın 2018-2019 sezonu iç saha maçları kombine kartlarının dün başlayan yenileme sürecine gösterilen yoğun ilgiden ötürü kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız." denildi.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Takımımızın 2018-2019 sezonu iç saha maçları kombine kartlarının, dün başlayan yenileme sürecine gösterilen yoğun ilgiden ötürü kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız.



Geçtiğimiz sezon 49 olan ilk günkü yenileme sayımız, bu sezonun ilk günü 1.600'ü geçmiş bulunmaktadır.



Bu sezon kulübümüzde ilk defa uygulanmaya başlanan passo.com.tr sitesi üzerinden online işlemlerin gerçekleştirilme oranı ise 65% 'e yakındır.



Şu ana kadarki 1.600 adet yenilemenin yaklaşık 1.000 adedi passo.com.tr sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.



Kombine kartların yenileme ve genel satışı sürecinde, 27 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek değişim işlemleri dışındaki tüm işlemlerin passo.com.tr üzerinden gerçekleştirilebileceğini tekrar hatırlatır, tüm camia olarak hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolda, Fenerbahçemizin eşsiz potansiyelini daha ilk günden göstermeye başlayan Büyük Fenerbahçe Ailesine teşekkürlerimizi sunarız."