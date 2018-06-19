Fenerbahçe'den taraftara teşekkür – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'den taraftara teşekkür

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den taraftara teşekkür

    Kulübü kombine kartlarına yoğun ilgi gösteren taraftara teşekkür etti.

    taraftarları, dün satışa çıkarılan kombine kartlara yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertli kulüpten "Omuz omuza yürüyeceğiz" başlığıyla yapılan açıklamada, geride kalan sezon satışa çıktığı ilk gün kombine kartlardan 49'unun yenilendiği belirtildi. Bu sezon ise ilk günkü sayının bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın 2018-2019 sezonu iç saha maçları kombine kartlarının dün başlayan yenileme sürecine gösterilen yoğun ilgiden ötürü kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız." denildi.

    Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
    "Profesyonel Futbol Takımımızın 2018-2019 sezonu iç saha maçları kombine kartlarının, dün başlayan yenileme sürecine gösterilen yoğun ilgiden ötürü kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza şükranlarımızı sunarız.

    Geçtiğimiz sezon 49 olan ilk günkü yenileme sayımız, bu sezonun ilk günü 1.600'ü geçmiş bulunmaktadır.

    Bu sezon kulübümüzde ilk defa uygulanmaya başlanan passo.com.tr sitesi üzerinden online işlemlerin gerçekleştirilme oranı ise 65% 'e yakındır.

    Şu ana kadarki 1.600 adet yenilemenin yaklaşık 1.000 adedi passo.com.tr sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

    Kombine kartların yenileme ve genel satışı sürecinde, 27 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek değişim işlemleri dışındaki tüm işlemlerin passo.com.tr üzerinden gerçekleştirilebileceğini tekrar hatırlatır, tüm camia olarak hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolda, Fenerbahçemizin eşsiz potansiyelini daha ilk günden göstermeye başlayan Büyük Fenerbahçe Ailesine teşekkürlerimizi sunarız."

    1. 19.6.2018 14:50
    2. Güncelleme: 19.6.2018 14:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'den taraftara teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN