Chelsea dünden razı
Philip Cocu'nun gelirken yanında getireceği iddia edilen orta saha oyuncusu Marco van Ginkel için kulübü Chelsea'nin gidişine sıcak bakacağı bildirildi.
Philip Cocu'nun gelirken yanında getireceği iddia edilen orta saha oyuncusu Marco van Ginkel için kulübü Chelsea'nin gidişine sıcak bakacağı bildirildi. Maviler'in daha önce Milan, Stoke ve PSV'ye kiraladığı 25 yaşındaki Hollandalıyı bu kez kiralık değil satmak istediği belirtildi.
PASTORE AÇIKLAMASI
Fenerbbahçe'nin gündemine gelen PSG'nin Arjantinli 10 numarası Javier Pastore'yi İtalya'dan Roma'nın da takibe aldığı ileri sürüldü. Ancak tangocunun menajeri Marcelo Simonian bu iddiaları yalanladı.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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