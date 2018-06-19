Chelsea dünden razı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    dünden razı

    <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a> dünden razı

    'nun gelirken yanında getireceği iddia edilen orta saha oyuncusu Marco Ginkel için kulübü 'nin gidişine sıcak bakacağı bildirildi.

    'nun gelirken yanında getireceği iddia edilen orta saha oyuncusu Marco Ginkel için kulübü 'nin gidişine sıcak bakacağı bildirildi. Maviler'in daha önce Milan, Stoke ve PSV'ye kiraladığı 25 yaşındaki Hollandalıyı bu kez kiralık değil satmak istediği belirtildi.

    PASTORE AÇIKLAMASI
    Fenerbbahçe'nin gündemine gelen 'nin Arjantinli 10 numarası Javier Pastore'yi 'dan Roma'nın da takibe aldığı ileri sürüldü. Ancak tangocunun menajeri Marcelo Simonian bu iddiaları yalanladı.

    1. 19.6.2018
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