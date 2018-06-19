Philip Cocu'nun gelirken yanında getireceği iddia edilen orta saha oyuncusu Marco van Ginkel için kulübü Chelsea'nin gidişine sıcak bakacağı bildirildi. Maviler'in daha önce Milan, Stoke ve PSV'ye kiraladığı 25 yaşındaki Hollandalıyı bu kez kiralık değil satmak istediği belirtildi.



PASTORE AÇIKLAMASI

Fenerbbahçe'nin gündemine gelen PSG'nin Arjantinli 10 numarası Javier Pastore'yi İtalya'dan Roma'nın da takibe aldığı ileri sürüldü. Ancak tangocunun menajeri Marcelo Simonian bu iddiaları yalanladı.