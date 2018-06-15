F.Bahçe’de mutluyum
Ligi 4. kez kazanan Obradovic, kalacağını müjdeledi: “F.Bahçe’nin Avrupa’da zirvede olması için çalışmaya devam etmek istiyoruz.”
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Tofaş'ı 4-1'le geçerek üst üste 3. kez, toplamda ise 9. defa şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş'un mimarı Zeljko Obradovic, takımda kalacağının sinyalini verdi. BeinSport'a konuşan Obradovic'ten satır başları şöyle:
Sezon boyunca çok iyi basketbol oynadık.
Belgrad benim şehrim ve şampiyon olmam gerekiyordu ama olmadı ne yapalım.
Aziz Yıldırım ne istediysek yaptık. Ona teşekkür ediyorum.
Ali Koç'un ilk maça gelmesi önemliydi.
Burada mutluyum.
Fenerbahçe'nin Avrupa'da zirvede olması için çalışmaya devam etmek istiyoruz.
En az 12 bin kombine sahibi taraftar istiyorum.
3'te 3 gururu
Ligde tarihinde ilk kez üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Doğuş, İTÜ, Eczacıbaşı ve Anadolu Efes'ten sonra bu başarıyı yakalayan 4. takım unvanını da elde etti. Kanarya daha önce ligde en fazla iki kez üst üste şampiyon olma başarısını yakalamıştı.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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