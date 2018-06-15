F.Bahçe’de mutluyum – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    F.Bahçe’de mutluyum

    F.Bahçe’de mutluyum

    Ligi 4. kez kazanan Obradovic, kalacağını müjdeledi: “F.Bahçe’nin ’da zirvede olması için çalışmaya devam etmek istiyoruz.”

    Tahincioğlu Süper Ligi final serisinde Tofaş'ı 4-1'le geçerek üst üste 3. kez, toplamda ise 9. defa şampiyon olan Doğuş'un mimarı , takımda kalacağının sinyalini verdi. BeinSport'a konuşan Obradovic'ten satır başları şöyle:

    Sezon boyunca çok iyi oynadık.
    Belgrad benim şehrim ve şampiyon olmam gerekiyordu ama olmadı ne yapalım.
    ne istediysek yaptık. Ona teşekkür ediyorum.
    'un ilk maça gelmesi önemliydi.
    Burada mutluyum.
    'nin 'da zirvede olması için çalışmaya devam etmek istiyoruz.
    En az 12 bin kombine sahibi taraftar istiyorum.

    3'te 3 gururu
    Ligde tarihinde ilk kez üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan Doğuş, İTÜ, Eczacıbaşı ve Anadolu Efes'ten sonra bu başarıyı yakalayan 4. takım unvanını da elde etti. Kanarya daha önce ligde en fazla iki kez üst üste şampiyon olma başarısını yakalamıştı.

    1. 15.6.2018
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