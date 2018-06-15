F.Bahçe’de mutluyum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Tofaş'ı 4-1'le geçerek üst üste 3. kez, toplamda ise 9. defa şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş'un mimarı Zeljko Obradovic, takımda kalacağının sinyalini verdi. BeinSport'a konuşan Obradovic'ten satır başları şöyle:



Sezon boyunca çok iyi basketbol oynadık.

Belgrad benim şehrim ve şampiyon olmam gerekiyordu ama olmadı ne yapalım.

Aziz Yıldırım ne istediysek yaptık. Ona teşekkür ediyorum.

Ali Koç'un ilk maça gelmesi önemliydi.

Burada mutluyum.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da zirvede olması için çalışmaya devam etmek istiyoruz.

En az 12 bin kombine sahibi taraftar istiyorum.

3'te 3 gururu

Ligde tarihinde ilk kez üst üste 3. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Doğuş, İTÜ, Eczacıbaşı ve Anadolu Efes'ten sonra bu başarıyı yakalayan 4. takım unvanını da elde etti. Kanarya daha önce ligde en fazla iki kez üst üste şampiyon olma başarısını yakalamıştı.