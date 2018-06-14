Ali Koç'tan bayram mesajı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'tan bayram mesajı

    Ali Koç'tan bayram mesajı

    Kulübü Başkanı , Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve büyük ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

    1. 14.6.2018 22:17
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