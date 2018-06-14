Ali Koç'tan bayram mesajı

Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.