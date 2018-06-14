Ali Koç'tan bayram mesajı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.
- 14.6.2018 22:17
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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