Comolli, Fenerbahçe için teknik direktör adaylarını belirledi! – Fotomaç – 13 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , için adaylarını belirledi!

    <a href="/index/comolli?id=3b3fec39-84d6-4d6d-96e8-287ee59cb562" class="" rel="tag">Comolli</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> için <a href="/index/teknik-direktor?id=fbd5b00d-90bb-4fd3-9804-616eea02a847" class="" rel="tag">teknik direktör</a> adaylarını belirledi!

    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle beraber futbol takımını kimin yöneteceği uzun süredir merak konusu. Sportif direktör Damien Comolli'nin gelişiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kulüpte muhtemel teknik direktör adaylarından Buvac, Blanc, Enrique gibi isimlerin öne çıkarken; Van Gaal, Wenger ise daha düşük ihtimal. İşte kabarık bir listesi olan Fenerbahçe'nin 13 muhtemel hoca adayı:

    1. 13.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , için adaylarını belirledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN