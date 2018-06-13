Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle beraber futbol takımını kimin yöneteceği uzun süredir merak konusu. Sportif direktör Damien Comolli'nin gelişiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kulüpte muhtemel teknik direktör adaylarından Buvac, Blanc, Enrique gibi isimlerin öne çıkarken; Van Gaal, Wenger ise daha düşük ihtimal. İşte kabarık bir listesi olan Fenerbahçe'nin 13 muhtemel hoca adayı: