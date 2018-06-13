Comolli, Fenerbahçe için teknik direktör adaylarını belirledi!
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle beraber futbol takımını kimin yöneteceği uzun süredir merak konusu. Sportif direktör Damien Comolli'nin gelişiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kulüpte muhtemel teknik direktör adaylarından Buvac, Blanc, Enrique gibi isimlerin öne çıkarken; Van Gaal, Wenger ise daha düşük ihtimal. İşte kabarık bir listesi olan Fenerbahçe'nin 13 muhtemel hoca adayı:
- 13.6.2018
-
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
-
Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
-
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Comolli, Fenerbahçe için teknik direktör adaylarını belirledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.