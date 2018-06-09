İspanyol AS gazetesi, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'li Luciano Vietto'yu gündemine aldığını yazdı.

Beşiktaş'la da anılan Arjantinli forvet, geçen sezon kiralık oynadığı Valencia formasıyla La Liga'da 2 gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncunun, Madrid ekibinde forma şansının bulunmadığı ve büyük olasılıkla yeniden kiraya verileceği belirtildi. 1.73 boyundaki Vietto, 2015'te Villarreal'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında A.Madrid'e transfer olmuştu.