Valbuena: "Neden olmasın" – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Valbuena: "Neden olmasın"

    Valbuena: "Neden olmasın"

    Fenerbahçeli taraftarların geçen sezon ilk 11'de oynatılmamasına büyük tepki gösterdiği , 'ya dönebileceğini ima etti.

    Fenerbahçeli taraftarların geçen sezon ilk 11'de oynatılmamasına büyük tepki gösterdiği , 'ya dönebileceğini ima etti. Tecrübeli oyuncu, ülkesinde basın mensuplarının, "Fransa'ya dönüyor musunu?" sorusuna, "Neden olmasın!" diyerek açık kapı bıraktı. 33 yaşındaki yıldızı, 'nin istediği yazılmıştı. Fransız basını, Saint Etienne'nin Mathieu'nun 'de kazandığı 4 milyon euro'yu ödeyemeyeceğini ancak Valbuena'nın rakamı indirmeye sıcak baktığını belirtiyor. Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği oyuncuyu 2 milyon euro'ya bırakabileceği de iddia edildi.

    1. 7.6.2018
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