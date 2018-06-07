Valbuena: "Neden olmasın"
Fenerbahçeli taraftarların geçen sezon ilk 11'de oynatılmamasına büyük tepki gösterdiği Mathieu Valbuena, Fransa'ya dönebileceğini ima etti.
Fenerbahçeli taraftarların geçen sezon ilk 11'de oynatılmamasına büyük tepki gösterdiği Mathieu Valbuena, Fransa'ya dönebileceğini ima etti. Tecrübeli oyuncu, ülkesinde basın mensuplarının, "Fransa'ya dönüyor musunu?" sorusuna, "Neden olmasın!" diyerek açık kapı bıraktı. 33 yaşındaki yıldızı, Saint Etienne'nin istediği yazılmıştı. Fransız basını, Saint Etienne'nin Mathieu'nun Fenerbahçe'de kazandığı 4 milyon euro'yu ödeyemeyeceğini ancak Valbuena'nın rakamı indirmeye sıcak baktığını belirtiyor. Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği oyuncuyu 2 milyon euro'ya bırakabileceği de iddia edildi.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Valbuena: "Neden olmasın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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