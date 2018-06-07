Valbuena: "Neden olmasın"

Fenerbahçeli taraftarların geçen sezon ilk 11'de oynatılmamasına büyük tepki gösterdiği Mathieu Valbuena, Fransa'ya dönebileceğini ima etti. Tecrübeli oyuncu, ülkesinde basın mensuplarının, "Fransa'ya dönüyor musunu?" sorusuna, "Neden olmasın!" diyerek açık kapı bıraktı. 33 yaşındaki yıldızı, Saint Etienne'nin istediği yazılmıştı. Fransız basını, Saint Etienne'nin Mathieu'nun Fenerbahçe'de kazandığı 4 milyon euro'yu ödeyemeyeceğini ancak Valbuena'nın rakamı indirmeye sıcak baktığını belirtiyor. Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği oyuncuyu 2 milyon euro'ya bırakabileceği de iddia edildi.