Koç & Comollı zirvesi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Koç & Comollı zirvesi

    Koç & Comollı zirvesi

    Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı ile Sportif Direkötr Damien Comolli dün yaklaşık 1 saa t süren bir toplantı gerçekleştirdi... Başkan Koç ve Comolli, yein hoca için fikir alışverişinde bulundu...

    'de sıcak saatler... Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen kolları sıvadı ve çalışmalara hız verdi. Koç dün Sportif Direktörlük görevine getirilen Damien Comolli ile bir araya gelerek yeni sezonun planlamasına başladı.

    5 HOCA ADAYI VAR
    Toplantının ana konusu yeni teknik direktörün kim olacağıydı... ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Comolli ile konusunu masaya yatırdı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör adayları olarak , Hasenhüttl, Peter Bosz, Juande Ramos ve 'ın isimleri geçiyor.

    GİDECEKLER DE BELLİ
    Toplanlantıda bu 5 isim gündeme geldi... Ali Koç'un birkaç gün içinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor. Görüşmede kalacak ve gidecek futbolcular da konuşuldu.
    1. 6.6.2018 22:59
    2. Güncelleme: 6.6.2018 23:00
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