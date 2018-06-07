Koç & Comollı zirvesi
Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç ile Sportif Direkötr Damien Comolli dün yaklaşık 1 saa t süren bir toplantı gerçekleştirdi... Başkan Koç ve Comolli, yein hoca için fikir alışverişinde bulundu...
5 HOCA ADAYI VAR
Toplantının ana konusu yeni teknik direktörün kim olacağıydı... Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Comolli ile teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör adayları olarak Luis Enrique, Hasenhüttl, Peter Bosz, Juande Ramos ve Laurent Blanc'ın isimleri geçiyor.
GİDECEKLER DE BELLİ
Toplanlantıda bu 5 isim gündeme geldi... Ali Koç'un birkaç gün içinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor. Görüşmede kalacak ve gidecek futbolcular da konuşuldu.
- 6.6.2018 22:59
- Güncelleme: 6.6.2018 23:00
-
Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
-
Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
-
Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
Koç & Comollı zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.