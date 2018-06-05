Dünya Kupası'nda tek Fenerbahçeli: Nabil Dirar – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'nda tek Fenerbahçeli:

    Dünya Kupası'nda tek Fenerbahçeli: Nabil Dirar
    Rusya'da düzenlenecek 2018 'nda F.Bahçe'den sadece Faslı oyuncu Nabil Dirar mücadele edecek. Sezonu 14 yabancı futbolcuyla tamamlayan sarı-lacivertlilerde Roman Neustadter Rusya , Neto da Portekiz Milli Takımı'na davet edildikleri halde sonradan kadrodan çıkarılmışlardı.

    ?ZİYECH, ROMA'YA
    Kanarya'nın geçen sezon başında kadroya katmak için çok uğraştığı Ajaxlı ofansif orta saha Hakim Ziyech'in Roma yolunda olduğu bildirildi. De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda ekibinin Ziyech için 35 milyon euro talep ettiği, Roma'nın ise bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.
    1. 5.6.2018
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