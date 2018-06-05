Dünya Kupası'nda tek Fenerbahçeli: Nabil Dirar
?ZİYECH, ROMA'YA
Kanarya'nın geçen sezon başında kadroya katmak için çok uğraştığı Ajaxlı ofansif orta saha Hakim Ziyech'in Roma yolunda olduğu bildirildi. De Telegraaf'ta yer alan habere göre Hollanda ekibinin Ziyech için 35 milyon euro talep ettiği, Roma'nın ise bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Dünya Kupası'nda tek Fenerbahçeli: Nabil Dirar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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