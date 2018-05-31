Brezilya’dan Militao iddiası

Brezilya basınından F.Bahçe için bir stoper iddiası geldi. Sarı-lacivertli takımın, Sao Paulo'nun savunmacısı Eder Militao için devrede olduğu belirtildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 20 yaşındaki sambacı için PSG'nin de devrede olduğu iddia edildi.