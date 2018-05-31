Brezilya’dan Militao iddiası – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’dan Militao iddiası

    Brezilya’dan Militao iddiası

    basınından F.Bahçe için bir stoper iddiası geldi. Sarı-lacivertli takımın, 'nun savunmacısı için devrede olduğu belirtildi.

    basınından F.Bahçe için bir stoper iddiası geldi. Sarı-lacivertli takımın, 'nun savunmacısı için devrede olduğu belirtildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 20 yaşındaki sambacı için 'nin de devrede olduğu iddia edildi.

    1. 31.5.2018
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