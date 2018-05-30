Aziz Yıldırım, gazetemizi ziyaretinde Türk futbolunun maddi sıkıntıları olduğunun altını çizip bunun için uzun süreli bir plan yapılması gerektiğini söyledi. Dortmund'un küme düşerken 70 bin kişiye oynadığını belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'nin sıkıntıları var. Sadece bizim de değil, her kulübün sıkıntıları var. Niye böyle? Çünkü sistem yanlış. Herkesin tek hedefi var, o da şampiyonluk. Böyle bir sistem olabilir mi? Takım iyiyse tribünler doluyor, aksi halde boş kalıyor. Biz gelirimizi bilmiyoruz ki buna göre hareket edelim. Bu sorunları çözecek olan TFF'dir. Federasy on organizasyon yapmalı. Çağıracak ve diyecek ki 'Hiçbir takımımızdan 3-5 sene şampiyonluk beklemiyoruz. Gerekirse 5 sene Avrupa'ya da gitmeyeceğiz. Bundan sonra Türk Lirası'na dönüyoruz. Bütün transferler TL ile yapılacak. Hep beraber karar vermemiz lazım" ifadesini kullandı.



