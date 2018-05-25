Ya Marcano ya Mangala
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de 2 isim ön plana çıktı. Savunmaya liderlik etmesi için Mangala ile Porto’da sözleşmesi biten Marcano içing irişimler sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer döneminde öncelik savunmada olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertli yönetimle yaptığı görüş görüşmede, "Fenerbahçe'nin hücumda problemi yok. Ligin en çok gol atan takımıyız. Problem savunmada. Bireysel hatalar, canımızı çok yaktı" demişti
LİDER ARANIYOR...
Fener yönetimi de bu sözler üzerine takımın savunmasına liderlik edebilecek isim üzerinde yoğunlaştı. M.City'nin kadrosunda bulunan Mangala ile Porto'da söşleşmesi biten Ivan Marcano üzerine yoğunlaştı. Mangala ile görüşmeler daha eski olduğu için Fransız stoper transfere daha yakın. Marcano için Roma ve Marsilya gibi rakipler var. Fenerbahçe imza parasını yüksek tutmak zorunda.
KALMASINI İSTERİM
Porto Teknik Direktörü Conceiçao, Fenerbahçe ve Beşiktaş için adı geçen stoper Ivan Marcano'nun kalmasını istediğini söyledi. Conceiçao, "Marcano ile konuştum. Kararını iyice düşünmesini istedim. Artık 30 yaşına geldi. Birkaç yıl daha yüksek seviyede oynayabilir. Tabii ki devam etmesini isterim" dedi. Sözleşmesi biten Marcano ile Roma ve Marsilya'nın da ilgilendiği belirtildi.
- 24.5.2018 23:30
- Güncelleme: 25.5.2018 10:31
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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