Ya Marcano ya Mangala – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Ya Marcano ya Mangala

    Ya Marcano ya Mangala

    Stoper arayışlarını sürdüren ’de 2 isim ön plana çıktı. Savunmaya liderlik etmesi için Mangala ile ’da sözleşmesi biten Marcano içing irişimler sürüyor

    'de yeni sezon döneminde öncelik savunmada olacak. Teknik direktör , Sarı-Lacivertli yönetimle yaptığı görüş görüşmede, "Fenerbahçe'nin hücumda problemi yok. Ligin en çok gol atan takımıyız. Problem savunmada. Bireysel hatalar, canımızı çok yaktı" demişti

    LİDER ARANIYOR...
    Fener yönetimi de bu sözler üzerine takımın savunmasına liderlik edebilecek isim üzerinde yoğunlaştı. M.City'nin kadrosunda bulunan Mangala ile 'da söşleşmesi biten Ivan Marcano üzerine yoğunlaştı. Mangala ile görüşmeler daha eski olduğu için Fransız stoper transfere daha yakın. Marcano için Roma ve Marsilya gibi rakipler var. Fenerbahçe imza parasını yüksek tutmak zorunda.

    KALMASINI İSTERİM
    Porto Teknik Direktörü Conceiçao, Fenerbahçe ve Beşiktaş için adı geçen stoper Ivan Marcano'nun kalmasını istediğini söyledi. Conceiçao, "Marcano ile konuştum. Kararını iyice düşünmesini istedim. Artık 30 yaşına geldi. Birkaç yıl daha yüksek seviyede oynayabilir. Tabii ki devam etmesini isterim" dedi. Sözleşmesi biten Marcano ile Roma ve Marsilya'nın da ilgilendiği belirtildi.

    1. 24.5.2018 23:30
    2. Güncelleme: 25.5.2018 10:31
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