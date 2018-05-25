Fenerbahçe 300 değil 8 üyeye tedbir – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Fenerbahçe 300 değil 8 üyeye tedbir

    Fenerbahçe 300 değil 8 üyeye tedbir

    Sarı-lacivertli yönetim, 300 kongre üyesi için tedbir kararı alındığı iddialarını yalanladı

    Resmi siteden yapılan açıklamada, 2018 yılında gelen şikayet dilekçelerine istinaden açılan soruşturmalar neticesinde sadece 8 kişi için içtüzüğün 65. Maddesi gereğince tedbir kararı uygulanmaya karar verildiği bildirildi. konusu üyeler için alınan kararın ihraç anlamı taşımadığı ve denetim yollarının da açık olduğu duyuruldu.
    1. 25.5.2018 00:12
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