Josef de Souza'ya Wolves kancası – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    de Souza'ya Wolves kancası

    Josef de Souza'ya Wolves kancası

    İngiliz ekibi Wolverhampton, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı-Lacivertlilerle temasa geçen Wolves Yönetimi, 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

    1. 24.5.2018 00:58
    2. Güncelleme: 24.5.2018 06:44
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