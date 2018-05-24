Josef de Souza'ya Wolves kancası
İngiliz ekibi Wolverhampton, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı-Lacivertlilerle temasa geçen Wolves Yönetimi, 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
- 24.5.2018 00:58
- Güncelleme: 24.5.2018 06:44
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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