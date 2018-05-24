Facundo Ferreyra müjdesi! Fenerbahçe...

Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki yıldız golcü, kulübü ile yeni sözleşme imzalamadığını ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bu sezon takımıyla forma giydiği 42 maçta 30 gole imza atan Arjantinli golcünün birçok talibi bulunuyor. İngiltere'de Newcastle United, Rusya'dan CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın yakından ilgilendiği golcü, bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin oyuncunun menajeriyle Ukrayna'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.