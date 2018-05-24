Facundo Ferreyra müjdesi! Fenerbahçe... – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    müjdesi! ...

    Facundo Ferreyra müjdesi! Fenerbahçe...

    Son zamanlarda adı sık sık ile anılan 'nın geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    forması giyen 27 yaşındaki yıldız golcü, kulübü ile yeni sözleşme imzalamadığını ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

    Bu sezon takımıyla forma giydiği 42 maçta 30 gole imza atan Arjantinli golcünün birçok talibi bulunuyor. 'de , 'dan CSKA ve Spartak Moskova'nın yakından ilgilendiği golcü, bir süredir 'nin de gündeminde yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin oyuncunun menajeriyle 'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

    1. 24.5.2018 03:11
    2. Güncelleme: 24.5.2018 03:11
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