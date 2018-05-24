Facundo Ferreyra müjdesi! Fenerbahçe...
Son zamanlarda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Facundo Ferreyra'nın geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Shakhtar Donetsk forması giyen 27 yaşındaki yıldız golcü, kulübü ile yeni sözleşme imzalamadığını ve takımdan ayrılacağını açıkladı.
Bu sezon takımıyla forma giydiği 42 maçta 30 gole imza atan Arjantinli golcünün birçok talibi bulunuyor. İngiltere'de Newcastle United, Rusya'dan CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın yakından ilgilendiği golcü, bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin oyuncunun menajeriyle Ukrayna'da bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
- 24.5.2018 03:11
- Güncelleme: 24.5.2018 03:11
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
forever1903 yanlis anlamayin kiskandigimdan degil, ama aykut balotelliyi idare edemez, bence siz aykuta göre transfer yapin, sirf isim olsun diye degil
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Aziz Yıldırım'dan çifte operasyon! Balotelli ve Holger Badstuber...
Toplam 6
Yorum
nnn kırmızı karttan hiç oynamadan gider..hata olur.
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 5
Yorum
washak yiye yiye bitiremedi GSin parasini, hala para edecek yerler var demekki adaylikta bu kadar israr ediyor.
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