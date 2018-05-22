Kameni’ye: Kulüp bul! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kameni’ye: Kulüp bul!

    Kameni’ye: Kulüp bul!

    Malaga'dan bonservis bedelsiz edilen ancak beklentileri karşılayamayan gözden çıkarıldı.

    Malaga'dan bonservis bedelsiz edilen ancak beklentileri karşılayamayan gözden çıkarıldı. Yönetimin, 2 yıl daha kontratı bulunan Kamerunlu file bekçisi ve menajerine, ayrılmadan önce 'kulüp bulması' yönünde talimat verdiği öğrenildi. 16 karşılaşmada sarılacivertli takımın kalesini koruyan 34 yaşındaki eldiven, 20 gol yemişti.

    1. 22.5.2018
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