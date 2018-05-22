Kameni’ye: Kulüp bul!

Malaga'dan bonservis bedelsiz transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Carlos Kameni gözden çıkarıldı. Yönetimin, 2 yıl daha kontratı bulunan Kamerunlu file bekçisi ve menajerine, ayrılmadan önce 'kulüp bulması' yönünde talimat verdiği öğrenildi. 16 karşılaşmada sarılacivertli takımın kalesini koruyan 34 yaşındaki eldiven, 20 gol yemişti.