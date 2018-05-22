Fenerbahçe'de kririk gün: 4 Haziran! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de kririk gün: 4 Haziran!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de kririk gün: 4 Haziran!

    seçime kilitlendi... konusu, kalacak ve gidecek oyuncular ile transferin rotası 3 Haziran’daki kongreden sonra belli olacak

    'de gündem seçime endekslendi... Ligin sona ermesi ile taraftarlar her zamanki gibi gelecek sezona yönelik transfer beklentisi içine girse de bu kez biraz bekleyecekler. Zira 26 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 3 Haziran'da seçimli genel kurul var. Başkan ve yöneticiler, 'un da aday olduğu kongre için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belirsizlik nedeniyle yapılacak transferler, kalacak ve gönderilecek oyuncuların durumları ve konusu 3 Haziran sonrasına ertelenmiş durumda. Seçimi kazanacak olan aday 4 Haziran'dan itibaren startı verecek.

    KİĞILI 'YOKUM' DEDİ
    Başkan ile önceki gün sürpriz bir görüşme yapan , yönetime girmeyeceğini açıkladı. Kiğılı, "Ne Aziz Yıldırım'ın ne de 'un listesinde yer almayacağım. Ama görevde olmasam da dışarıdan desteğe devam edeceğim. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Kim seçilirse benim başkanımdır" dedi.

    1. 22.5.2018
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