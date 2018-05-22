Fenerbahçe'de gündem seçime endekslendi... Ligin sona ermesi ile taraftarlar her zamanki gibi gelecek sezona yönelik transfer beklentisi içine girse de bu kez biraz bekleyecekler. Zira 26 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 3 Haziran'da seçimli genel kurul var. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Ali Koç'un da aday olduğu kongre için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belirsizlik nedeniyle yapılacak transferler, kalacak ve gönderilecek oyuncuların durumları ve teknik direktör konusu 3 Haziran sonrasına ertelenmiş durumda. Seçimi kazanacak olan aday 4 Haziran'dan itibaren startı verecek.



KİĞILI 'YOKUM' DEDİ

Başkan Aziz Yıldırım ile önceki gün sürpriz bir görüşme yapan Abdullah Kiğılı, yönetime girmeyeceğini açıkladı. Kiğılı, "Ne Aziz Yıldırım'ın ne de Ali Koç'un listesinde yer almayacağım. Ama görevde olmasam da dışarıdan desteğe devam edeceğim. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Kim seçilirse benim başkanımdır" dedi.