Fenerbahçe'de kririk gün: 4 Haziran!
Fenerbahçe seçime kilitlendi... Teknik direktör konusu, kalacak ve gidecek oyuncular ile transferin rotası 3 Haziran’daki kongreden sonra belli olacak
Fenerbahçe'de gündem seçime endekslendi... Ligin sona ermesi ile taraftarlar her zamanki gibi gelecek sezona yönelik transfer beklentisi içine girse de bu kez biraz bekleyecekler. Zira 26 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 3 Haziran'da seçimli genel kurul var. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Ali Koç'un da aday olduğu kongre için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belirsizlik nedeniyle yapılacak transferler, kalacak ve gönderilecek oyuncuların durumları ve teknik direktör konusu 3 Haziran sonrasına ertelenmiş durumda. Seçimi kazanacak olan aday 4 Haziran'dan itibaren startı verecek.
KİĞILI 'YOKUM' DEDİ
Başkan Aziz Yıldırım ile önceki gün sürpriz bir görüşme yapan Abdullah Kiğılı, yönetime girmeyeceğini açıkladı. Kiğılı, "Ne Aziz Yıldırım'ın ne de Ali Koç'un listesinde yer almayacağım. Ama görevde olmasam da dışarıdan desteğe devam edeceğim. Çünkü ben Fenerbahçeliyim. Kim seçilirse benim başkanımdır" dedi.
- 22.5.2018
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Talisca transferi 'Yatai'
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TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
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