Neto’nun son maçı – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’nun son maçı

    Neto’nun son maçı
    Kanarya'da cezalı Skrtel'in yerine defansta bugün Luis oynayacak. En son 11 Mart'taki Yeni maçında göreve soyunan Portekizli stoper, 69 gün sonra sahada olacak. Kiralık sözleşmesi uzatılmayacak olan Neto, sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.
    1. 19.5.2018
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