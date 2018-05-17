Giuliano: Kandırıldım – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Giuliano: Kandırıldım

    Giuliano: Kandırıldım

    Fenerbahçeli futbolcu, “Bana hep ’na çağrılacağım söylenmişti. İsmimi görmeyince şok oldum” ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı, ülkesinin 2018 kadrosunda yer alamamasının üzüntüsü içerisinde. Giuliano'nun davet almadığını 'nin ile oynadığı maçın öncesinde öğrendiği ve bu nedenle karşılaşmada etkisiz kaldığı öğrenildi. Maç sonunda ise farklı galibiyete rağmen oyuncunun hayli mutsuz olduğu gözlendi. Giuliano'nun kendisini teselli eden arkadaşlarına "Kandırıldım" dediği ve "Bana hep milli takıma alınacağım söylendi. Kendimi bu turnuvaya hazırlıyordum. İsmimi göremeyince şok oldum" dediği kaydedildi.

    SAKATLIK YAŞANIRSA, ÇAĞRILABİLİR
    teknik heyeti ve oyuncularının teselli ettiği Brezilyalı oyuncunun milli takımın 12 kişilik Dünya Kupası yedek kadrosunda bulunduğu, hazırlık sürecinde herhangi bir futbolcunun sakatlık yaşanması halinde halen kadroya girebilme ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Giuliano'nun umudunu koruduğu ancak milli davet gelmediği için hayli kızgın olduğu ifade edildi. (Sabah)

    1. 17.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giuliano: Kandırıldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN