Giuliano: Kandırıldım
Fenerbahçeli futbolcu, “Bana hep Dünya Kupası’na çağrılacağım söylenmişti. İsmimi görmeyince şok oldum” ifadelerini kullandı.
SAKATLIK YAŞANIRSA, ÇAĞRILABİLİR
Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncularının teselli ettiği Brezilyalı oyuncunun milli takımın 12 kişilik Dünya Kupası yedek kadrosunda bulunduğu, hazırlık sürecinde herhangi bir futbolcunun sakatlık yaşanması halinde halen kadroya girebilme ihtimalinin bulunduğu bildirildi. Giuliano'nun umudunu koruduğu ancak milli davet gelmediği için hayli kızgın olduğu ifade edildi. (Sabah)
- 17.5.2018
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Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı
Toplam 5
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Tufan Bu formatta da elemeyi geçip gruplara kalamıyorlarsa zaten Avrupa'da oynamayı hak etmiyorlar demektir.
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
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SLADEWİLSON pepeyle negredo nun yıllık maası bi dünya tutuyor zaten
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları netleşiyor!
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YENİLİK ŞART BU SENE FENER KALECİLERİN ŞAPŞALLIĞI YÜZÜNDEN HEM LİGDEN HEM DE KUPA DAN OLDU.KALECİ EN ÖNEMLİ YERDİR BİR TAKIMIN..KLA ADAMLARA İHTİYAÇ VAR.
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