Bir terslik var! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Bir terslik var!

    Bir terslik var!

    F.Bahçe en çok gol atan, en uzun zafer serisi yakalayan takım ama zirvede değil. Peki neden?

    'nin son dönemdeki aldığı sonuçlara göre zirvede yer alamaması zıtlık oluşuturuyor. Son maçta 'a attığı 7 golün ardından 'in en golcü takımı (75) durumuna gelen sarı-lacivertliler, aynı zamanda galibiyet serisi en uzun takım. Son 7 karşılaşmasından full çekerek 21 puan çıkaran Kanarya, ayrıca 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. İlk 4 sırada yer alan takımlar içinde en az yenilen ama tüm bunlara rağmen ikinci sırada olan

    Fenerbahçe'nin en büyük kaybı ise sezon içinde yaşadığı kırılmalar oldu. Bu kırılmalar şöyle:

    1- , , ve 'a karşı 8 maçta sadece 2 galibiyet alındı, 14 puan yitirildi.
    2- İç sahada 16 maçta 34 puan toplarken, 14 puan kaybetti.
    3- Hem ilk yarının hem de ikinci yarının ilk 8 haftasında 12'şer puan yitirildi.
    4- Ligden düşen ve 'a karşı 4 maçta 4 puan kaybedildi.
    5- Sarı-lacivertli takımı iki maçta da yenen tek takım Akhisars oldu. Akhisar'a 6 puan ve bir verildi.
    1. 17.5.2018
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