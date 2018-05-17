Bir terslik var!
F.Bahçe en çok gol atan, en uzun zafer serisi yakalayan takım ama zirvede değil. Peki neden?
Fenerbahçe'nin en büyük kaybı ise sezon içinde yaşadığı kırılmalar oldu. Bu kırılmalar şöyle:
1- Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı 8 maçta sadece 2 galibiyet alındı, 14 puan yitirildi.
2- İç sahada 16 maçta 34 puan toplarken, 14 puan kaybetti.
3- Hem ilk yarının hem de ikinci yarının ilk 8 haftasında 12'şer puan yitirildi.
4- Ligden düşen Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'a karşı 4 maçta 4 puan kaybedildi.
5- Sarı-lacivertli takımı iki maçta da yenen tek takım Akhisars oldu. Akhisar'a 6 puan ve bir Türkiye Kupası verildi.
- 17.5.2018
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Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı
Toplam 5
Yorum
Tufan Bu formatta da elemeyi geçip gruplara kalamıyorlarsa zaten Avrupa'da oynamayı hak etmiyorlar demektir.
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 9
Yorum
SLADEWİLSON pepeyle negredo nun yıllık maası bi dünya tutuyor zaten
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları netleşiyor!
Toplam 4
Yorum
YENİLİK ŞART BU SENE FENER KALECİLERİN ŞAPŞALLIĞI YÜZÜNDEN HEM LİGDEN HEM DE KUPA DAN OLDU.KALECİ EN ÖNEMLİ YERDİR BİR TAKIMIN..KLA ADAMLARA İHTİYAÇ VAR.
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