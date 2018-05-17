Fenerbahçe'ye Martin Skrtel piyangosu! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'ye Martin Skrtel piyangosu!

    Fenerbahçe'ye Martin Skrtel piyangosu!

    Glasgow Rangers'ın, Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel için teklif yapacağı öğrenildi.

    1. 17.5.2018 04:56
    2. Güncelleme: 17.5.2018 06:21
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