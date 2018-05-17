Fenerbahçe'den Nuri Şahin'e yakın markaj! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'den 'e yakın markaj!

    Fenerbahçe'den Nuri Şahin'e yakın markaj!

    , B.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yeterince forma giyemeyen ile ilgileniyor.

    , B.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yeterince forma giyemeyen ile ilgileniyor. Emre Belözoğlu gittiğinden beri orta sahaya transfer edilen isimlerden verim alamadı. 'Lider karakterli' bir isim arıyorlar. Hedefte de Türk yıldız Nuri Şahin var.

    1. 17.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Nuri Şahin'e yakın markaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN