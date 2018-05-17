Fenerbahçe'den Nuri Şahin'e yakın markaj!
Fenerbahçe, B.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yeterince forma giyemeyen Nuri Şahin ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, B.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yeterince forma giyemeyen Nuri Şahin ile ilgileniyor. Emre Belözoğlu gittiğinden beri orta sahaya transfer edilen isimlerden verim alamadı. 'Lider karakterli' bir isim arıyorlar. Hedefte de Türk yıldız Nuri Şahin var.
- 17.5.2018
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Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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