Fenerbahçe'den Nuri Şahin'e yakın markaj!

Fenerbahçe, B.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yeterince forma giyemeyen Nuri Şahin ile ilgileniyor. Emre Belözoğlu gittiğinden beri orta sahaya transfer edilen isimlerden verim alamadı. 'Lider karakterli' bir isim arıyorlar. Hedefte de Türk yıldız Nuri Şahin var.