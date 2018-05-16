Fernandao ilk 11’in adamı!
Karabük filelerini 2 kez sarsarak ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Fernandao, bu gollerin 7'sini ilk 11'de sahaya çıktığı karılaşmalarda attı. 8 kez ilk 11'de görev alan Brezilyalı forvet, bu maçların 5'inde gol attı. Sambacı, sonradan oyuna girdiği 9 maçta ise 1 kez fileleri sarsabildi.
- 16.5.2018
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