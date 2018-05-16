Fernandao ilk 11’in adamı!

filelerini 2 kez sarsarak ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran, bu gollerin 7'sinikarılaşmalarda attı. 8 kez ilk 11'de görev alanforvet, bu maçların 5'inde gol attı. Sambacı, sonradan oyuna girdiği 9 maçta ise 1 kez fileleri sarsabildi.