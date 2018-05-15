Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, Karabük deplasmanında şanssız bir akşam yaşadı. Sarı-lacivertliler rakip kalede sayısız fırsat yakalarken, 7 kez topu filelerle buluşturdu. Brezilyalı yıldız Josef ise yakaladığı net pozisyonlarda topu ağlara göndermeyi başaramadı.