Şanssız Josef – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Şanssız

    Şanssız <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a>

    'nin Brezilyalı yıldızı De Souza, deplasmanında şanssız bir akşam yaşadı.

    'nin Brezilyalı yıldızı De Souza, deplasmanında şanssız bir akşam yaşadı. Sarı-lacivertliler rakip kalede sayısız fırsat yakalarken, 7 kez topu filelerle buluşturdu. Brezilyalı yıldız ise yakaladığı net pozisyonlarda topu ağlara göndermeyi başaramadı.

    1. 15.5.2018
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