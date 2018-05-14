Taraftarın istediği oluyor – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Taraftarın istediği oluyor

    Taraftarın istediği oluyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig 33. haftasında oynanacak olan Karabükspor maçında hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

    1. 14.5.2018 10:26
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