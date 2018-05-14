Dirk Kuyt’tan bol yıldızlı jübile – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’tan bol yıldızlı jübile

    <a href="/index/dirk-kuyt?id=9b7c358d-5091-4b39-893a-71a337e5716f" class="" rel="tag">Dirk Kuyt</a>’tan bol yıldızlı jübile
    'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, 27 Mayıs'ta yapılacak jübile maçı ile yeşil sahalara veda edecek. Kuyt'ın jübilesinde 'de birlikte oynadığı Baroni, Meireles, Webo ve Van Persie de forma giyecek. Sneijder, Gerrard, Makaay, Van der Sar, Cocu ve Nistelrooy gibi ünlüler de Yıldızlar Karması'nda görev alacaklar.
    1. 14.5.2018
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