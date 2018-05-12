Uykum var çalışmayacağım
Nijeryalı, kiralık oynadığı Las Palmas’ın idmanını “Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum” diyerek terk etti
Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan, devre arasında ise La Liga'dan Las Palmas'a kiralanan Emmanuel Emenike, İspanya'da kriz çıkarmaya devam ediyor. Las Palmas'ta uzun süredir sakatlık problemleri yaşayan Nijeryalı forvet, antrenman esnasında ilginç bir olaya imza attı. AS gazetesinin haberine göre Emenike geçtiğimiz günlerde çıktığı idman sırasında "Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek çalışmayı yarıda bıraktı. Emenike'nin, teknik direktörün yanıtını bile beklemeden tesisleri terk ettiği belirtildi. Las Palmas'ın sezon sonunda Olympiakos'a geri döneceği Emenike'ye ağır bir ceza da vereceği kaydedildi.
Daha önce Emenike transferi için açıklamalar yapan Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu" demişti. Las Palmas başkanı ise "Olympiakos bizi kazıkladı" ifadesini kullanmıştı.
- 12.5.2018
-
Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
-
Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
-
Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
Uykum var çalışmayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.