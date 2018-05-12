Uykum var çalışmayacağım – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    var çalışmayacağım

    <a href="/index/uykum?id=9201ed0e-9713-41a1-8eeb-a057ff0d5dcf" class="" rel="tag">Uykum</a> var çalışmayacağım

    , kiralık oynadığı ’ın idmanını “ var. Antrenmana devam etmek istemiyorum” diyerek terk etti

    Sezon başında 'den 'a olan, devre arasında ise 'dan 'a kiralanan , 'da kriz çıkarmaya devam ediyor. 'ta uzun süredir sakatlık problemleri yaşayan forvet, antrenman esnasında ilginç bir olaya imza attı. AS gazetesinin haberine göre Emenike geçtiğimiz günlerde çıktığı idman sırasında " var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek çalışmayı yarıda bıraktı. Emenike'nin, teknik direktörün yanıtını bile beklemeden tesisleri terk ettiği belirtildi. Las Palmas'ın sezon sonunda 'a geri döneceği Emenike'ye ağır bir ceza da vereceği kaydedildi.

    Daha önce Emenike transferi için açıklamalar yapan Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu" demişti. Las Palmas başkanı ise "Olympiakos bizi kazıkladı" ifadesini kullanmıştı.

    1. 12.5.2018
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