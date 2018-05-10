Gerard için Skrtel en iyisi olur – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Gerard için Skrtel en iyisi olur

    Gerard için Skrtel en iyisi olur

    İskoç devi , teknik direktörlük görevine eski futbolcu 'ı getirmişti.

    İskoç devi , teknik direktörlük görevine eski futbolcu 'ı getirmişti. Gerrard ile F.Bahçe'nin yıldızı 'in iyi dost oldukları ve Slovak futbolcunun Glasgow'a gideceği iddia edilmişti. İskoçya'nın eski golcülerinden olan yorumcu Steven Thompson, Glasgow'un stoper bölgesine alabileceği en iyi ismin Martin Skrtel olduğunu söyledi.

    1. 10.5.2018
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