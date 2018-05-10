Gerard için Skrtel en iyisi olur
İskoç devi Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Steven Gerrard'ı getirmişti.
İskoç devi Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Steven Gerrard'ı getirmişti. Gerrard ile F.Bahçe'nin yıldızı Martin Skrtel'in iyi dost oldukları ve Slovak futbolcunun Glasgow'a gideceği iddia edilmişti. İskoçya'nın eski golcülerinden olan yorumcu Steven Thompson, Glasgow'un stoper bölgesine alabileceği en iyi ismin Martin Skrtel olduğunu söyledi.
- 10.5.2018
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Toplam 6
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
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nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Toplam 1
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