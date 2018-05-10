Gerard için Skrtel en iyisi olur

İskoç devi Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Steven Gerrard'ı getirmişti. Gerrard ile F.Bahçe'nin yıldızı Martin Skrtel'in iyi dost oldukları ve Slovak futbolcunun Glasgow'a gideceği iddia edilmişti. İskoçya'nın eski golcülerinden olan yorumcu Steven Thompson, Glasgow'un stoper bölgesine alabileceği en iyi ismin Martin Skrtel olduğunu söyledi.