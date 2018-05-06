Neustadter Milli Takım’a – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Neustadter Milli Takım’a

    Neustadter Milli Takım’a

    'de son haftalarda performansı yükselen , ülkesinde düzenlenecek 'nda Rus 'na davet edilecek.

    F.BAHÇE'de son haftalarda performansı yükselen , ülkesinde düzenlenecek 'nda Rus 'na davet edilecek. Rusların hocası Stanislav Cherchesov 23 kişilik nihai kadrosuna Neustadter'i de alacağını belirtti.
    1. 6.5.2018
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