Aziz Yıldırım’a sevgi seli – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’a sevgi seli

    Aziz Yıldırım’a sevgi seli

    Başkanı , ", " kapsamında yurt genelindeki pota açılışlarını sürdürdü.

    Başkanı , ", " kapsamında yurt genelindeki pota açılışlarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün başkanı dün 'daydı. Yıldırım'ın potayı açmasının ardından çocuklar, sarı-laciverti kulübün başkanının etrafını sardı. Aziz Yıldırım çocuklarla bol bol selfie çekildi, hepsine tek tek imza dağıttı.
    1. 6.5.2018
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