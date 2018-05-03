Janssen’in aklı fikri kalmakta – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’in aklı fikri kalmakta

    Janssen’in aklı fikri kalmakta
    F.Bahçe'nin 'dan kiraladığı Vincent formunun zirvesindeyken sakatlık kabusuyla sarsılmıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli camianın kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnun. Janssen'in yakın çevresine "Kariyerime F.Bahçe'de devam etmek istiyorum. Sezon sonu Tottenham'dan bu konuda kolaylık yapmasını talep edeceğim" dediği öğrenildi.
    1. 3.5.2018
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