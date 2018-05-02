Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de şampiyonluk maçıyla gelecek

    Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek

    Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesinin ardından 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda umutlarını yitirmiş değil.

    1. 2.5.2018 13:02
    2. Güncelleme: 2.5.2018 13:19
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