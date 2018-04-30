Mauricio Isla Fenerbahçe’de kayboldu – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Mauricio Isla ’de kayboldu

    Mauricio Isla Fenerbahçe’de kayboldu

    ’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor.

    'nin sezon başında Cagliari'den ettiği başarılı sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Sezon başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son haftalarda kendine ilk 11'de yer bulamadı. 'de 21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı'ya kaptırdı.

    Büyük umutlarla transfer edilen Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

    1. 30.4.2018 12:25
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