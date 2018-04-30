Mauricio Isla Fenerbahçe’de kayboldu
Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor.
Büyük umutlarla transfer edilen Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
- 30.4.2018 12:25
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
misafir git artık şenol güneş.beşiktaşa da fenerbahçe düşmanlığı aşılayarak görevini yaptın bitti..
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 6
Yorum
gs hiç kimse boşuna imparator olmadı....durmak yok.. devamm..
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
BJKli cevap neden sebeb olanlar gitsin en adili bu
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