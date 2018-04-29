Fenerbahçe galibiyet serisini 5 maça çıkardı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    galibiyet serisini 5 maça çıkardı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> galibiyet serisini 5 maça çıkardı

    F.Bahçe, ’yı da yendi, galibiyet serisi 5 maça çıktı. ve ’ın üzerine çıktı, ’ı yakaladı.

    Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında bir büyük engeli daha döndü. Zorlu fikstürünü tamamladıktan sonra önüne gelen rakipleri bir bir deviren sarı-lacivertliler dün de karşısındaydı. Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da devirerek puanını 63'e yükseltti. Kanarya böylece maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı takımla gol averajı farkını da 3'e kadar indirdi. F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın ise 1'er puan önüne geçti.
    1. 29.4.2018
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