Şekip Mosturoğlu: Hakem Beşiktaşlıları cesaretlendirdi
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Bu organize eylemler sonrasında hakem gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir” dedi.
"Objektif bakan kesimler ikna oldu"
24 Nisan 2018 tarihinde bir basın toplantısı yaptıklarını ifade eden Mosturoğlu, "Bu olaylara objektif bakan tüm kesimler ikna olmuştur. 25 Nisan'da toplanan TFF ise müsabakanın 57. dakikasında devam edilmesine karar vermiştir. Bu karar beklentimize yakındır. Biz sahada kazanılan sonuçlara saygılı olduk. Yaşanan bu olay karşısında divan üyelerimize be taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi.
"Aykut Kocaman teknik direktörden daha fazlası"
Aykut Kocaman'ın 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu anlatan Mosturoğlu, "Rakibin her türlü provakasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük isteğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır" şeklinde konuştu.
- 28.4.2018 12:33
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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