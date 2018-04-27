Çakır’la 3’üncü kez – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çakır’la 3’üncü kez

    Çakır’la 3’üncü kez

    'nin ile oynayacağı maçı yönetecek.

    'nin ile oynayacağı maçı yönetecek. Sarı lacivertliler, Çakır yönetiminde bu sezon 3'üncü maçına çıkacak. Kanarya, FİFA kokartlı ünlü hakemin düdük çaldığı Vodafone Park'taki lig derbisinde 'a 3-1 yenilirken, TT Stadı'nda ise 'la 0-0 berabere kalmıştı.
    1. 27.4.2018
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