Roman: Ofsayt nerede?
Antalya maçında 24. dakikada Neustadter'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı ve futbolcular hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun itirazlarda bulunmuştu. Rus stoper, sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç görselle sitemde bulundu: "Ofsayt nerede?".
- 26.4.2018
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