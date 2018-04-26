Naci Ünüvar seferberliği! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    seferberliği!

    Naci Ünüvar seferberliği!
    F.Bahçe, uzun süredir gündeminde yer alan 14 yaşındaki transferinde bir kez daha harekete geçti. Ajax'ta oynayan genç futbolcunun ailesiyle temasa geçen sarılacivertliler, geleceğin yıldız adayı için tüm şartları zorluyor. İtalyan ekiplerinin de takip ettiği Naci, 'nın alt yaş gruplarındaki takımlarda da forma giydi.
    1. 26.4.2018
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