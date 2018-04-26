Naci Ünüvar seferberliği!
F.Bahçe, uzun süredir gündeminde yer alan 14 yaşındaki Naci Ünüvar transferinde bir kez daha harekete geçti. Ajax'ta oynayan genç futbolcunun ailesiyle temasa geçen sarılacivertliler, geleceğin yıldız adayı için tüm şartları zorluyor. İtalyan ekiplerinin de takip ettiği Naci, Hollanda'nın alt yaş gruplarındaki takımlarda da forma giydi.
- 26.4.2018
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