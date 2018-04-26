Luis Neto’ya yol göründü – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’ya yol göründü

    Luis Neto’ya yol göründü

    Sezon başında Zenit'ten kiralanan Luis Neto'nun geleceğiyle ilgili karar verildi.

    1. 26.4.2018
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