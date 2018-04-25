Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar"
Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümünün anma törenleri kapsamında 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Bakan Bak, “Kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için inşallah hayırlı bir karar çıkar” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nden başlayan Conkbayırı'nda sona eren 57'inci Alay Vefa Yürüyüşüne katıldı.
Conkbayırı'ndaki yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir basın mensubunun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararın bugün açıklanacağını belirtmesi üzerine, "Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası mücadelesinde, müsabakanın hakem tarafından tatil edilmesiyle bir süreç yaşanıyor. Tabi bunu gelen raporlar çerçevesinde Futbol Federasyonu değerlendirecek. Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor. Yaklaşık 35'in üzerinde gözaltı var. Bu da takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak da tabi, tribünlerin hareketlendirilmesi, bir takım girişimler de söz konusu. Bunlar değerlendiriliyor. Ama kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. İlgili kurullar raporlar doğrultusunda karar alacak. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar" dedi.
- 25.4.2018 09:45
- Güncelleme: 25.4.2018 10:12
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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