Keskin nişancı Chahechouhe – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Keskin nişancı Chahechouhe

    Keskin nişancı Chahechouhe

    , 'nin skor yükünü çekmeye devam ediyor.

    , 'nin skor yükünü çekmeye devam ediyor. Faslı futbolcu, karşısında sarı-lacivertli ekibin ilk golünü attı ve galibiyetin yolunu açtı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünde gol atmayı başaran Aatif'in 'de rakip kaleye çektiği son 4 isabetli şut gol oldu. Vurduğu gol olan futbolcu, ligde oynadığı ilk 18 maçta skor üretememişti.
    1. 24.4.2018
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