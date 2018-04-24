Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında bir golü verilmedi! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'nin maçında bir golü verilmedi!

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında bir golü verilmedi!

    'nin 24. dakikada attığı nizami gol 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi.

    'nin 24. dakikada attığı nizami gol 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan kullanılan korner atışından gelen topu ceza sahasında son olarak Roman Neustadter ağlara yolladı. Ancak yardımcı hakem ilk pozisyonda Josef kaleye yakın olduğu gerekçesiyle ofsayt bayrağı kaldırdı. Ne var ki top Anlatyasporlu oyuncunun kafasından gelmişti. Gol geçerli sayılsaydı Fenerbahçe 3-0 öne geçip, maçı erkenden koparacaktı.
    1. 24.4.2018
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