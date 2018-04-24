Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı geçti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 79-45 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk 5 dakika, 7-7'lik eşitlikle geçildi. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreğin bitimine iki dakika oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla çeyreği 12 sayı farkla üstün tamamladı: 23-11.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 7-0'lık seriyle 16. dakikada 16 sayılık farkı yakaladı: 33-17. Fenerbahçe'nin serisine 6-0'lık seriyle cevap veren Beşiktaş, ilk yarının bitimine 17 saniye kala da Zellous'un 3 sayılık basketiyle farkı tek hanelere (35-28) indirdi. Sarı-lacivertliler, Verameyenka'nın basket faulden bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-28 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe, 6-0'lık seriyle skoru 44-28'e taşıdı. Bu periyotta hücumda çok etkili olan sarı-lacivertliler, 29. dakikada Vaughn'ın basketiyle 26 sayılık farkı yakaladı: 59-33. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 59-35 önde girdi.
Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı 37 sayıya yükseltti: 74-37. Fenerbahçe, salondan da 79-45 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 27 Nisan Cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak.
- 24.4.2018 21:03
- Güncelleme: 24.4.2018 21:07
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