Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları:

"Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftarla göz göze temas etmesiyle başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı bu hareketi başlatması için teşvik ediyor. O taraftarla Tolga arasında bir kavga başlıyor ve olaylar yaşanıyor."

"Bizce olay çok açık. Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş, maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir. Gökhan Gönül sonradan olayı fark edip oyuncuları uyarmıştır."

"Otto Baric olayı emsal alınırsa, Beşiktaş sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen galip sayılmalıyız."

METE KALKAVAN BUNU NEREDEN TESPİT EDİYOR?

"Mete Kalkavan, 'Misafir takım teknik direktörünün aldığı darbeden dolayı maç tatil edildi' diyor. Peki Mete Kalkavan bunu nereden tespit ediyor? Raporda şunu yazıyorlar: 'Vahap Şimşek'ten Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldığını öğrendik"

"Vahap Şimşek ise raporunda Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığını da, ambulansla ayrıldığını da, bunu Mete Kalkavan'a bildirdiğini de rapor etmemiş."

RAPOR GEÇERSİZDİR

"Bu durumda talimatlara göre olay, saha dışında gerçekleştiği için Vahap Şimşek'in raporu geçerli sayılmalıdır. Mete Kalkavan'ın raporu geçersizdir."

"Sayın Şenol Güneş, kamuoyunu kandırabileceğini zannediyor ama bizi kandırması zor. Kamuoyuna gösterilen bu derin filozofik yönü dışında, Şenol Güneş'in gerçek yüzünü ortaya koymak istiyorum."

GÜNEŞ PARAYA FARKLI DEĞER VERİYOR

"Şenol Güneş, paraya biraz farklı değer veriyor. TFF'nin Şenol Güneş'in sözleşmesini feshetmesi sonrası Güneş, alacakları için dava açtı. Paraya değer vermeyen, TFF'de hakkını bırakan hocam, 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim Kurulu da bunu reddetti."

"Hocaya soruyorum. 15 yıl olmuş, kesinleşmiş Tahkim Kurulu kararıyla bu parayı hak etmediğin tescil edilmiş. İnsanların gözüne baka baka, bizleri zan altında bırakmanın sana ne faydası var?"

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"1995-96 yılıydı. Trabzon'da Otto Baric'in sırtına taş geldi ve o da yere düştü. Sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı. O gün Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı, 1 yıl ceza aldı. Cezamızı çektik."

"Otto Baric'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, her türlü suçlamayı yaptı. Şenol Güneş, televizyonlarda 'Yandım Allah' gibisinden, herkesi suçlayacak açıklamalar yaptı."

ŞENOL GÜNEŞ TİYATRO OYNAMIŞTIR

"Perşembe günü burada, sayın Güneş bir tiyatro oynamıştır."

"Ondan beklenen, filozof gibi konuşan, eğitimci bir insanın, maçın oynanması için gerekli davranışları göstermesini hem isterdik, hem beklerdik. Siz tiyatroyu yapacaksınız, kafanıza dikiş atıldı pozisyonlarına geleceksiniz... Bu tartışmalara gerek yoktu."

BEŞİKTAŞ NEYSE, FENERBAHÇE ODUR

"Şenol Güneş, Bursa'dan bağırıyor. 'Burada havalar temiz' diyor. Şu an Beşiktaş'ta. Beşiktaş neyse, Fenerbahçe odur. Herkes kadar temiziz."

"Biz Şenol Güneş'e saygı gösteriyoruz, o da bize saygı göstermelidir ama göstermiyor. Stadımıza geliyor, bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Seyirciyi tahrik ediyorsun."

"Şiddete karşıyız, olanları tasvip etmiyoruz ama Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu olayda kumpas vardır. İncelemeler sürüyor, bittiği zaman zaten açıklanacaktır. Son zamanlarda Passolig'den çok miktarda Passolig alınmıştır bizim maçlara girmek için."

"Şenol Güneş, hakeme küfür eder bir şey denmez, oyuncunun gırtlağını sıkar bir şey denmez, filozof gibi davranır sonra 'Ben yapmadım' der, herkes bunu normal karşılar. Konu Fenerbahçe olduğunda 'milat' kelimesi her seferinde geçeri."

"Fenerbahçe'ye olduğu zaman kimse kılını kıpırdatmaz, başka takıma olduğunda herkes ayağa kalkar. Aradaki fark budur."

"Beşiktaş maçı oynanırken, devre arasında Hasan Çetinkaya'yı aradım. 'Git hakemle konuş, hakem bütün kredilerini tüketti. Yapacağı tek şey maçı tatil etmek. Kendisine söyle dirayetli olsun' dedim. Çetinkaya bunu iletti."

BAŞKA STATLARDA ATILMIYOR MU?

"Hakem de 'Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim' dedi. Başka statlarda atılmıyor mu? Orada tedbir alıp polis çağırıyorsunuz, çözülüyor. Fenerbahçe olunca milat olsun. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde, emniyete 'Kenarda durun' demiyorsun?"

"Sahayı terk eden hükmen mağlup olur, mesele bitmiştir. Daha bunun üzerine o toplantı yaparız, şunu yaparız... Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye saygılıyız ama herkesten de doğru karar verilmesini bekliyoruz."

KUMPAS DEVAM EDİYOR

"Kumpas devam ediyor. FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayı her statta yeni olaylar yapabilir. Hepimizin uyanık olması lazım, bu ülke hepimizin."

"Yok koltuk atıldı, şu atıldı, bu atıldı... Peruk atılmıştır, para atılmıştır, çakmak atılmıştır. Bunun dışında olayı algı anlamında genişletmek yanlıştır."

"Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı, unutmasın. Fenerbahçe tribünleri ona 'Allah rahmet eylesin' dedi. Herkes dua etmeli ve şükretmeli, o stattaki bütün seyirciler aşağıya inmedi. O tahrikle daha vahim olaylar olabilirdi."

Şenol Güneş'in 'Televizyonda çıkıp konuşalım' sözlerine Yıldırım:

"Ne konuşacağız? Konuşacak ne var? Her şey ortada. Geçen hafta Göztepe maçından önce dediler ki 'Demba Ba'yı seneye alacağız'. Şekip Bey, Emenike için yargılandığı davada ceza gördü."

HER ŞEYİ BİZDEN BEKLİYORLAR

"O gece geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastaneye geçmiş olsuna gidecektik, dediler ki 'Gitmeyelim, taraftarlar var. Olay başka boyutlara gider' o yüzden gitmedik. Mehmet Topal'ın kafasına bir şey geldiğinde onlar geçmiş olsun dedi mi? Her şeyi bizden bekliyorlar"

"Tolga'ya edilen küfürleri sordunuz. Şimdi göstereceğim, kim kime küfür ediyor, kim tahrik ediyor göreceksiniz. Tribündeki çocuklar hiç onlara bakıyor mu? Bakın. O peruklu çocuk bakıyor mu? Peruğu Tolga'ya atıyor sonra."