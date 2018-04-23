Mehmet Topal'dan Mete Kalkavan'a uyarı!
Yarım kalan derbide F.Bahçeli oyuncularla hakem Mete Kalkavan arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Yarım kalan derbide F.Bahçeli oyuncularla hakem Mete Kalkavan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bunlardan birinde Mehmet Topal başroldeydi. Topal, Kalkavan'a dönüp "Hocam önce sen sakin ol. Sen sakin olamazsan tribünler iyice çığrından çıkar. Biz daha çok olayları ateşlemeyelim" sözlerini kullandı.
- 23.4.2018
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